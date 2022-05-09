Video: Eski Çin Akrobasisi Yeniden Hayat Buluyor

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 2.000 yıldan uzun bir tarihe sahip olmakla övünen Jianhu akrobasisi günümüzde görsel efektler, ses efektleri ve hikaye anlatıcılığı gibi unsurlara ekstra özen gösterilerek daha modern ifadelerle yapılıyor.

Veriler, altın çağında Jianhu ilçesinde akrobasiyle yaşamını kazanan 10.000 kadar kişinin olduğunu ve ilçenin hemen hemen tüm kasabalarında bir akrobasi ekibinin bulunduğunu gösteriyor.

Buna karşın zaman içerisinde yaşam şartlarındaki iyileşme nedeniyle çok fazla sayıda insan bu işten el çekmeye başlamış.

Bu geleneksel Çin sanatının yeniden hayat bulduğu günümüzde ise akrobasi yeteneğine sahip birçok kişi Çin akrobasisini bir geçim yolu olarak değil bir performans sanatı olarak görüyor.

Geleneksel kültürü daha iyi korumak için 20'nin üzerinde akrobasi topluluğu kuran Jiangsu eyaleti her yıl ülke genelinde gösteri ve yarışmalara ev sahipliği yapıyor ve hatta akrobasiyi okullarda ders olarak okutuyor.

Halen Jianhu'daki akrobatların yüzde 80'inden fazlası, eski sanata yeni bir soluk getiren gençlerden oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel