Video: Endonezyalı Ekonomist: Çin Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Devam Ettirecek

Endonezyalı düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden bir ekonomist, Çin'in sürdürülebilir ekonomik büyümeyi devam ettireceğini söyledi.

BHİMA YUDHİSTİRA, Endonezya düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezi'nin Direktörü

"Bölgede, özellikle Çin'de büyük bir iyileşme, büyük bir toparlanma olacağını düşünüyorum. İmalat sektöründen görüyoruz ki, iyi bir gelişme olacak. Ardından imalat PMI, yani satın alma yöneticileri endeksi, bence gelişiyor. Ayrıca bazı sektörlerde ham madde alımı, yeni teknoloji ekipman alımı da artıyor.

Birincisi devlet müdahaleleri ile ilgili. Çin hükümeti düzgün şeyler yapıyor. Örneğin, faiz oranını artırmak yerine, özellikle tüketiciler için, emlak sektörü için kredi büyümesini sağlamak amacıyla faiz oranını düşürdüler. Mali açıdan, sektör oyuncularına mali ve mali olmayan birçok teşvik verildiğini düşünüyorum. ve Çin'in dijitalleşme, dijital ekonomi ve ödeme sistemini geliştirme taahhüdünün, orta vadede sürdürülebilir ekonomik büyümeye çok destek vereceğini düşünüyorum.

Bir sonraki ivme ise artan iç talep ve ihracat. Çin'in gördüğümüz gibi, özellikle Güneydoğu Asya'da bölgeye çok sayıda sanayi ürünü ve elektronik otomotiv ürünleriyle katkı sağlamasından dolayı ihracatta çok fazla artış ve ciddi bir toparlanma görüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.