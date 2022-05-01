Video: Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonu Everest Dağı'na Kurulacak

Çin, Çin- Nepal sınırındaki dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı'nda 8.800 metre irtifada meteorolojik gözlem istasyonu kuracak.

Araştırmacılar, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki teçhizatın dağcılara dağıtılacağını söyledi.

Dağcılardan her birinin görev sırasında taşıyacağı yük 7 kilogramdan fazla olmayacak.

İstasyon başarı bir şekilde kurulursa bu, dünyada en yüksek irtifada kurulan meteoroloji istasyonu olacak.

ZHAO HUABİAO, Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü (ITP) Yardımcı Araştırmacı:

"Tamamlandığında dünyanın en yüksek meteorolojik izleme istasyonu olacak. Dağın güney yamacında 8.430 metre irtifada bir istasyon var. Dağın güney ve kuzey yamaçları iklim açısından büyük farklılıklar gösterdiğinden, kuzey tarafında bu izleme istasyonunun inşa edilmesi son derece gerekliydi.

Bilimsel araştırmamız açısından, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik çevredeki değişimler üzerinde çalışmamız için geçerli verileri elde edebiliriz.

Ayrıca rüzgar yönündeki değişiklikler, rüzgar hızı ve bağıl nem gibi meteorolojik verilerle musonun ne zaman geleceğini bilebiliriz ve bu da muson tahminlerini kolaylaştırabilir."

Halihazırda istasyonun kurulmasıyla görevli mühendisler tırmanış için en uygun havayı bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel