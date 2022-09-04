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Video: Drone'lar Çin'in Orta Kısımlarındaki Çiftçilerin Ürünlerini Yönetmesine Yardımcı Oluyor

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Video: Drone'lar Çin'in Orta Kısımlarındaki Çiftçilerin Ürünlerini Yönetmesine Yardımcı Oluyor

Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Anyang kentindeki bir drone filosu, çiftçilerin ürünlerini yönetim şeklini dönüştürüyor.

Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Anyang kentindeki bir drone filosu, çiftçilerin ürünlerini yönetim şeklini dönüştürüyor.

Drone'lar, sonbahar tahıllarının kilit öneme sahip büyüme dönemi sonrasında böcek ilaçlarının sıkılmasında görev alarak verimliliği büyük ölçüde artırdı.

ZHANG XİANZHİ, Yerel tarım kooperatifi müdürü:

"Bir drone günde 700 ya da 800 mu'luk (47-53 hektar) toprağın ilaçlanması işini tamamlayabilir. Tüm arazimizi ilaçlamak iki drone'un sadece bir buçuk gününü alır. Eğer üç drone varsa iş bir güne düşecektir."

Drone'lar yeni kurulan bir böcek ilacı kontrol takımına ait. 30 araca, 200'ün üzerinde drone setine ve 300'den fazla operatöre sahip ekip, günde 200.000 mu'luk alanda (yaklaşık 13.333 hektar) faaliyet gösterme kapasitesine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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