Video: Dev Panda İkizleri Madrid Hayvanat Bahçesinde 1. Yaş Günlerini Kutladı

Madrid Hayvanat Bahçesi, Cuma günü ikiz pandalar "You You" ve "Jiu Jiu"nun ilk doğum gününü bambu ve en sevdikleri meyvelerden yapılmış özel bir doğum günü pastası ile kutladı.

Madrid Hayvanat Bahçesi, Cuma günü ikiz pandalar "You You" ve "Jiu Jiu"nun ilk doğum gününü bambu ve en sevdikleri meyvelerden yapılmış özel bir doğum günü pastası ile kutladı.

Doğum günü kutlamaları ile hayvanat bahçesinde pandalarla ilgili birçok özel etkinliğin düzenleneceği "Dev Panda Ayı" başlamış oldu.

Madrid Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'nda doğan "You You" ve "Jiu Jiu", ilk kez Mart ayında İspanya Kraliçesi Sofia ve Çin'in İspanya Büyükelçisi Wu Haitao'nun katıldığı bir etkinlikte halkın önüne çıkmıştı.

Yavrular Madrid'de hızla gelişti. Doğduklarında 200 gram ağırlığında olan pandaların her biri 30 kilograma kadar büyüdü.

ALEJANDRO CABRERA, Madrid Hayvanat Bahçesi'nde Panda bakıcısı

"Bu hayvanlarla çalışmak ve onlara bakmak, onlarla zamanımı paylaşmak bir ayrıcalık."

ALEJANDRO CABRERA, Madrid Hayvanat Bahçesi'nde Panda bakıcısı

"2010'da ikizler doğdu, 2013 ve 2016'da ise tek yavrularımız oldu. Dev pandaları yetiştirmede büyük başarı elde ettik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.