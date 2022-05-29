Video: Davos'taki Dünya Liderleri Çin'in Ekonomik Direncinden Etkilendi - Haberler

FU YİMİNG, Xinhua muhabiri

"Bir Dönüm Noktasında Tarih: Hükümet Politikaları ve İş Stratejileri" teması altında, iş dünyası, hükümet ve sivil toplumdan küresel liderler, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 2022 Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında küresel zorluklarla başa çıkmak için beyin fırtınası yaptı ve olası çözümler önerdi. Forumun yıllık toplantısına katılan bazı hükümet yetkilileri ve ekonomistler, jeopolitik etmenler ve Kovid-19 salgını gibi faktörlere bağlı olarak küresel ekonomik faaliyetlerin bu yıl azalması, enflasyonun yükselmesi, reel ücretlerin düşmesi ve gıda güvensizliğinin artmasının beklendiği konusunda uyardı. Davos'taki uzmanlar, çeşitli zorluklar ve belirsizlikler dünya ekonomisindeki toparlanmayı zorlarken, küresel ekonomik büyümeye uzun süreli ve büyük katkı sağlayan Çin'in, dünyanın acilen ihtiyaç duyduğu başlıca itici güç olmaya devam etmesinin beklendiğine inanıyor."

BORGE BRENDE, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı "Çin'in büyümesi genel küresel büyümenin yüzde 30-35'ini oluşturdu. Dolayısıyla uzun ve orta vadede, Çin ekonomisi konusunda oldukça iyimserim. Elbette mevcut Kovid durumu bazı kısa vadeli zorluklara neden oluyor, ancak Çin ekonomisinin de önümüzdeki on yıllarda, Çin için iyi bir seviyede büyüyeceğinden oldukça eminim."

DAVİD RUBENSTEİN, Carlyle Group'un ortak kurucusu ve bağımsız yönetim kurulu eş başkanı "Uzun vadede Çin'in çok parlak bir ekonomik görünümü olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir nüfusu, çok çalışkan insanları, iyi eğitimli gençleri vb. var. Dolayısıyla uzun vadede Çin ekonomisinin oldukça iyi durumda olacağını düşünüyorum. "

JEREMY JURGENS, Dünya Ekonomik Forumu Genel Direktörü "O (Çin), dijital bağlantıları en fazla olan ülke ve bildiğiniz gibi ikinci en büyük ekonomi. Oradaki uygulamalarda gerçekleşen birçok inovasyon var. Çin'de öncülük edildiğini gördüğümüz şey, aslında dünyadaki diğer ülkelere de yayılabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Davos'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel