Video: Çinli Teknoloji Devi Baidu İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak

Çinli teknoloji devi Baidu, Wuhan ve Chongqing şehirlerindeki umumi yollarda tamamen sürücüsüz taksileri ticari olarak çalıştırmak için izin aldı.

Çinli teknoloji devi Baidu, Wuhan ve Chongqing şehirlerindeki umumi yollarda tamamen sürücüsüz taksileri ticari olarak çalıştırmak için izin aldı.

Baidu, şirketin otonom araç çağırma platformu Apollo Go aracılığıyla iki şehrin bazı bölgelerinde sürücüsüz ticari taksi olan robo-taksi hizmetini sunacak.

Baidu, yolcuların güvenliğini sağlamak için yedekli izleme ve paralel sürüş uygulamalarının da yapılacağını söyledi.

Baidu, Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen gibi çeşitli Çin şehirlerinde Apollo Go üzerinde halihazırda pilot bir hizmet başlatmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.