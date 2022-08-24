Video: Çinli Ressam, Doğal Karstik Mağarada Resim Atölyesi Kurdu

73 yaşındaki bir ressam, Çin'in Guizhou eyaletindeki doğal bir karstik mağarada kendisine bir resim atölyesi kurdu ve 30 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını burada sürdürüyor.

73 yaşındaki bir ressam, Çin'in Guizhou eyaletindeki doğal bir karstik mağarada kendisine bir resim atölyesi kurdu ve 30 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını burada sürdürüyor.

SONG CHUANZHONG, Guizhou eyaletinin Yuqing ilçesindeki bir ressam:

"Ben Song Chuanzhong. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Yuqing ilçesindenim. Bu sessiz mağarada resim yapmayı seviyorum. Burada tamamen rahatlıyorum ve daha fazla ilham bulabiliyorum.

Bu mağaranın daha önce bir adı yoktu. Sonra ben ona "sessiz, gizemli, özgür ve kısıtlanmamış" anlamına gelen "Qingxuan Mağarası" adını verdim.

Resimlerimi burada yapıyorum. Mağaranın içindeki sarkıtlar çok güzel. Bu mağara kışın sıcak, yazlarıysa serin oluyor. Resim yapmak için ideal bir yer. Bu fırçaları, dağda bulduğum ağaç köklerinden ve sarmaşıklardan yaptım. Hepsi doğanın bir parçası. Bu kalemlik de dağda bulduğum ağaç kütüğünden yapıldı; üzerinde bir sürü mantar var. Çoğu zaman mağaradan sızan suyu içiyorum ya da bu suyu fırçalarımı yıkamak için kullanıyorum.

Son yıllarda 'Çin'e Övgü' adında 400 metre uzunluğunda bir rulo tablo üzerinde çalışıyorum. Yarısından fazlasını tamamladım. Bu uzun rulonun içeriği "selleri dizginleyen da Yu" ve "gökyüzünü onaran Tanrıça Nü Wa" gibi antik Çin efsaneleriyle başlıyor ve çağdaş hikayelere kadar uzanıyor. Bu uzun ruloyu boyamak için gerekli bilgileri toplamak üzere Çin'in birçok bölgesine seyahat ettim. Bu özel uzun rulonun, 5.000 yıldan fazla bir geçmişi olan Çin uygarlığımızı yansıtmasını umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yuqing'den bildiriyor.