Video: Çinli Gezgin Tek Başına Kuzey Kutbu'na Doğru Yola Çıktı Çinli kaşif Yang Jianxin, Kuzey Kutbu'na doğru tek başına yapacağı deniz yolculuğuna başladı. Çinli kaşif Yang Jianxin, Kuzey Kutbu'na doğru tek başına yapacağı deniz yolculuğuna başladı. 53 yaşındaki Yang, Perşembe günü Çin'in Hebei eyaletinin Tangshan kentinden ayrıldı. Yang, hiçbir yere uğramadan ve erzak ikmali yapmadan tek başına Tangshan'dan Kuzey Kutbu'na gitmeyi planlıyor. Tarihte tek başına tek yelkenliyle bu rotayı kateden başka bir kişi bulunmuyor. Yang, birkaç yıl önce Çin'in doğu ve güney sahillerinin açıklarında tek başına 32 günlük bir yolculuğu tamamlamıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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