Video: Çinli Duvar Ressamları Kırsal Bölgeleri Yaratıcılık ve Tutkuyla Süslüyor

26 yaşındaki ressam Liu Zhicheng, partneri Xu Fengkai ile birlikte Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentine bağlı Xingyi köyündeki çiftlik evlerinin duvarlarında sanat eserleri yaratıyor. Liu yaklaşık altı yıl duvar resmi eğitimi aldı. 2020 yılında Liu ile partneri ücretsiz olarak sevgi ve tutkuyla duvar resimleri yapmaya başladı.

LİU ZHİCHENG, Duvar ressamı: " Chongqing'in Tongliang bölgesinde yaşarken köylerde duvar resimleri yapmaya başladım. Şimdi doğum yerim olan Yunnan eyaletinin Lijiang kentinde resim yapıyorum. Duvar resmi yaparken çevreyi resimlerimle birleştirmeye çalışıyorum. Ayrıca 'Çin şıklığı' ve Çin mürekkep resminden bazı önemli noktaları ödünç alıyorum. Ergenlik isyanı dönemindeyken ailem benim için çok endişelendi. Resim yaparak sürekli kendimi geliştiriyorum. Şimdi sakin ve soğukkanlıyım. Başlangıçta ailem ve arkadaşlarım dahil birçok kişi resim yapmamı desteklemedi. Ancak diğer insanların sanat eserlerimiz hakkında çok güzel yorumlarını görünce tavırları değişti." Liu'nun bir duvar resmini tamamlaması genellikle iki-üç gün sürüyor. İkili, yaratıcı süreçlerini kısa videolara kaydediyor ve bunları Çin'deki çevrimiçi platformlara yüklüyor. Videolar sanatçılara 330.000 hayran ve daha fazla sipariş kazandırdı. Artan ticari siparişlerden elde ettikleri karlar, ikisinin de kırsal alanlarda kamu refahı boyama kampanyalarına devam etmelerine daha iyi destek oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel