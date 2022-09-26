Video: Çinli Crrc Firması, Saatte 600 Kilometre Hız Yapabilen Maglev Trenini Berlin'de Tanıttı Güncel Haberler Çin'in önde gelen tren üreticisi CRRC, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen demiryolu sanayi fuarı InnoTrans'ta yüksek hızlı maglev trenini tanıttı. Çin'in önde gelen tren üreticisi CRRC, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen demiryolu sanayi fuarı InnoTrans'ta yüksek hızlı maglev trenini tanıttı. Maglev treni, saatte 600 kilometre hıza ulaşabiliyor. CRRC'ye göre, Çin tarafından geliştirilen tren, demiryolu ulaşımı alanında en son bilimsel ve teknolojik başarıya imza attı. Trenin prototipi, Çin'de Haziran 2020'de başarılı bir testten geçmişti. LİU TİANTONG, CRRC Dalian Limited Şirketi'nde mühendis: "Fuarda akıllı ve yeşil ürünlerimizden bazılarını sergiliyoruz. Ayrıca karbon emisyonlarını azaltmak için müşterilerimize kapsamlı çözümler sunuyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Almanya Berlin Güncel Haberler

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