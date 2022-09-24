Video: Çin Yapımı Sürücüsüz Monoray Trenler Tayland'da

Bir Çin şirketi, sürücüsüz ve bindirme tip monoray tren modellerini Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Salı günü açılan 2022 Dünya İmalat Kongresi'ne getirdi.

Bu monoray trenlerinin üreticisi CRRC Puzhen Alstom Ulaşım Sistemleri Limited Şirketi'ne göre, şirketin ürünleri konvansiyonel metroya kıyasla düşük maliyet avantajı sayesinde birçok Çin kentinde kullanılıyor.

YUE YUANYUAN, Xinhua muhabiri:

"Şu an 2022 Dünya İmalat Kongresi'ndeyim ve bu gördüğünüz de monoray modeli. Görüldüğü gibi, metrodan farklı olarak monoray, hat üzerinde lastik tekerler üzerinde ilerliyor ve toplam inşaat maliyeti metronun sadece üçte biri. Çok daha hafif, sessiz ve daha ekonomik ve bu sayede kentteki trafik baskısını büyük ölçüde hafifletebiliyor."

Monoray trenler yabancı pazarlara da ihraç ediliyor.

XU HAİDA, CRRC Puzhen Alstom Ulaşım Sistemleri Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı:

"Monoray modellerimiz Çin kentlerinin yanı sıra Tayland ve Brezilya gibi ülkelere de ihraç ediliyor. 2017 yılında Tayland ile, Bangkok'ta bulunan Sarı ve Pembe Hat için 288 vagonlu 72 monoray treni tedariki için bir sözleşme imzaladık. Monoray trenler sürücüsüz ve uluslararası ileri teknoloji standartlarıyla üretiliyor. Teslimatın bu yılın sonunda yapılması bekleniyor."

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde bulunan üretim üssünde işçiler monoray trenleri üretmekle meşgul. Şu ana kadar 260 monoray tren vagonu test edilmek üzere Bangkok'a gönderildi.

GUO XİNHUİ, Xinhua muhabiri:

"Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Pembe Hat Deposu'ndayız. Bu, Bangkok kent merkezinde yapımı devam eden çok önemli bir monoray hattı. Bu da Çin'de üretilen bindirme tip monoray treni. Halen ayarları yapılıyor ve biz bir deneme sürüşü yapacağız. Hadi binip görelim."

GUO XİNHUİ, Xinhua muhabiri:

"Kabinin içi geniş ve tren sorunsuz ilerliyor. Pembe Hat 30 km'den daha uzun ve üzerinde 30 durak bulunuyor. Trenle uzun bir yolculuk yaparsanız, yol boyunca kent manzarasının tadını çıkabilirsiniz."

İşletmeciye göre, insansız trenlerin Sarı Hat ile Pembe Hat üzerinde önümüzdeki yıl çalışmaya başlaması bekleniyor.

Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Limited Şirketi CEO'su, Çin trenlerine olan güvenini dile getirdi.

SURAPONG LAOHA-UNYA, Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Limited Şirketi CEO'su:

"10 yılı aşkın süredir Çin'den tren getiriyoruz.

Şirketimiz, Çin'den tren getiren ilk yabancı özel şirket konumunda.

Çin mallarının kalitesine inancımız çok yüksek.

Çin mükemmel üretim tekniklerine sahip ve bundan da önemlisi Çin'de tedarik zinciri mevcut.

Çin yapımı trenler, diğer ülkelerde yapılanlar kadar iyi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.