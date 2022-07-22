Video: Çin ve İsrail Surları Temalı Fotoğraf Sergisi Tel Aviv'de Açıldı

Çin ve İsrail'deki antik şehir surlarının fotoğraf sergisi Perşembe günü İsrail'in Tel Aviv kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide aralarında Nanjing ve Xi'an'ın da bulunduğu sekiz Çin şehrinin yanı sıra İsrail'de dünya kültür mirası olarak tanınan ilk tarihi yerlerden biri olan Akka'nın yaklaşık 60 fotoğrafı yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Çin'in İsrail Büyükelçisi Cai Run, serginin ziyaretçilerin iki halkın geçmişini ve bugününü daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını ve daha fazla Çinli ve İsrailli dostun iki ülkenin antik kültür ve tarihi hakkındaki anlayışlarını derinleştirmeleri için bir pencere işlevi göreceğini söyledi.

Çin Büyükelçisi, Çin ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olan serginin ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağını da ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tel Aviv'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel