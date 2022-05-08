Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü - Haberler

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Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü

Xinhua - Güncel
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Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.

Baotou Sınır Kontrol Noktası'ndaki polisler günlük devriyeleri sırasında Asya yaban eşeklerini tespit edip izlemeye başladı.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında yer alan Asya yaban eşekleri, genellikle Moğolistan'ın güneyinde ve Çin-Moğolistan sınır bölgesinde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Cuma, Asya, Güncel, Haberler

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