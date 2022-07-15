Video: Çin, Japonya'nın Nükleer Kontaminasyonlu Suyu Okyanusa Boşaltma Planını Israrla Sürdürmekten Vazgeçmesini İstedi

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

"Çin, Pasifik Adaları Ülkeleri dışişleri bakanlarının yazılı açıklamasını dikkat almıştır. Bu açıklama, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer kontaminasyonlu suyun bertarafı konusunda uluslararası toplumun da paylaştığı derin endişeleri yansıtmaktadır. Açıklama bir kez daha bu konunun Japonya'nın özel bir meselesi olmadığını, küresel deniz ortamını ve söz konusu ülkelerin halk sağlığını ilgilendirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ne yazık ki Japon hükümeti, nükleer kontaminasyonlu suya ilişkin verilerin güvenilirliği, arıtma sisteminin verimliliği ve çevresel etkinin belirsizliği konusunda bilime dayanan, tahmin edici bir açıklama yapamamıştır. Tersine okyanusa boşaltma planına yönelik bir gözden geçirme sürecini ısrarla sürdürmektedir ve deşarja yönelik tesislerin inşasına başlamış durumdadır. Çeşitli tarafların endişelerini dikkate almaksızın bir oldubitti yaratmaya dönük bu çabalar son derece sorumsuzcadır.

Çin, Japon tarafını tekrar tüm tarafların meşru ve mazur görülebilir endişelerinin ciddiye almaya ve okyanus deşarjı planını her şeye rağmen sürdürmekten vazgeçmeye çağırmaktadır. Japon tarafı, nükleer kontaminasyonlu suyun uygun şekilde yönetilmesi için gerekli yöntemin bulunması konusunda komşu ülkeler ve Pasifik Adaları Ülkeleri de dahil olmak üzere ilgili tüm uluslararası kurum ve paydaşlarla tam istişarede bulunmalıdır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel