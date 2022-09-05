Video: Çin'in Zhangjiajie Kentindeki 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi Güncel Haberler Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki ünlü turistik cazibe merkezi, uzun bir kuraklık döneminin ardından yağış aldı. Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki ünlü turistik cazibe merkezi, uzun bir kuraklık döneminin ardından yağış aldı. Yağmurun ardından etkileyici bir bulut denizinin oluşması ve zirvenin etrafında süzülmesi Wulingyan manzara alanını muhteşem bir Çin manzara resmine çevirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Video: Çin'in Zhangjiajie Kentindeki 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.