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Video: Çin'in Zhangjiajie Kentindeki 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi

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Video: Çin'in Zhangjiajie Kentindeki 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki ünlü turistik cazibe merkezi, uzun bir kuraklık döneminin ardından yağış aldı.

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki ünlü turistik cazibe merkezi, uzun bir kuraklık döneminin ardından yağış aldı.

Yağmurun ardından etkileyici bir bulut denizinin oluşması ve zirvenin etrafında süzülmesi Wulingyan manzara alanını muhteşem bir Çin manzara resmine çevirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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