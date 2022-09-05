Video: Çin'in Zhangjiajie Kentindeki 'Avatar Dağlarını' Kaplayan Bulut Denizi
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Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki ünlü turistik cazibe merkezi, uzun bir kuraklık döneminin ardından yağış aldı.
Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki ünlü turistik cazibe merkezi, uzun bir kuraklık döneminin ardından yağış aldı.
Yağmurun ardından etkileyici bir bulut denizinin oluşması ve zirvenin etrafında süzülmesi Wulingyan manzara alanını muhteşem bir Çin manzara resmine çevirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel