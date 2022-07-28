Video: Çin'in Zamanında Yardımı Pakistan'ın Güneybatısındaki Sel Mağdurlarının Acılarını Hafifletti

Şiddetli muson yağmurlarından olumsuz etkilenen Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaleti kısa süre önce Çin'den insani yardım paketlerinin yeni bir partisini aldı.

Belucistan merkezli Çin Dostları Forumu'nun Başkanı Bayazeed Kasi, eyaletin Qila Saifullah bölgesindeki geçici kampta yaşayan ailelere yaklaşık 800 ila 1.000 gıda paketi dağıtıldığını söyledi. Çin halkı sadece bununla kalmadı, ayrıca devam eden yağışlar pek çok bölgede elektrik hatlarını yok ettiği ve insanları günlerdir elektriksiz bıraktığı için yaklaşık 300 güneş paneli de sağladı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne göre şiddetli yağışların vurmaya devam ettiği Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana yağmur bağlantılı olaylarda yaklaşık 310 kişi yaşamını yitirirken 295 kişi de yaralandı.

Zarar ve kayıpların çoğu ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinden bildirilirken, bu eyalette ani sellere yol açan muson yağmurlarından dolayı 100 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi de yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.