Video: Çin'in Yunnan Eyaletinde Nadir Bir Tür Olan Yaprak Maymunları Görüldü - Haberler

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Video: Çin'in Yunnan Eyaletinde Nadir Bir Tür Olan Yaprak Maymunları Görüldü

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Yunnan Eyaletinde Nadir Bir Tür Olan Yaprak Maymunları Görüldü

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde bulunan koruma alanındaki kaynaklara göre, bir grup Phayre yaprak maymunu yakın bir zaman önce bir doğa koruma alanında tespit edilerek görüntülendi.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde bulunan koruma alanındaki kaynaklara göre, bir grup Phayre yaprak maymunu yakın bir zaman önce bir doğa koruma alanında tespit edilerek görüntülendi.

Koruma alanı personeli, bu türün Çin'de gözlemlendiği en kuzeydeki enlemde bulunan Gaoligongshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda görüntülerinin ilk kez çekildiğini belirtti.

Çin'in türü en çok tehlike altında bulunan vahşi hayvanlarından biri olan Phayre yaprak maymunu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunuyor. Bu tür ayrıca Yunnan'ın batısı ve Myanmar'ın doğusunda da bulunuyor.

Koruma alanı personeli Yin Jianqiang, "Bu görüntüler, bir grup Phayre'yi dalların üzerinde birbirlerini tımarlarken gösteriyor. Altın kürklü sevimli bir yavru maymun annesine sarılıyor" dedi.

Görüntüler, Gaoligongshan Sıradağları'nda 2.000 metre yükseklikteki yaprak dökmeyen geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara yerleştirilen kızılötesi kameralar sayesinde çekildi.

Yin, nadir türlerin izlenmesini ve korunmasını güçlendireceklerini ve en kısa sürede bu türün popülasyonunu belirleyeceklerini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming şehrinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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