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Video: Çin'in Wentian Laboratuvar Modülünün Küçük Mekanik Kolu Yörünge Testinden Geçti

Video: Çin'in Wentian Laboratuvar Modülünün Küçük Mekanik Kolu Yörünge Testinden Geçti

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Çin'in Wentian laboratuvar modülüne monte edilmiş küçük bir mekanik kol, yörünge testini geçti.

Çin'in Wentian laboratuvar modülüne monte edilmiş küçük bir mekanik kol, yörünge testini geçti.

Oldukça esnek olan ve işlemleri daha hassas bir şekilde gerçekleştirebilen küçük mekanik kol, Shenzhou-14 ekibinin araç dışı faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olabilir.

Küçük kol, daha geniş bir aralıkta daha iyi doğrulukla araç dışı faaliyetleri gerçekleştirebilen birleşik bir kol oluşturmak için büyük kolla da tutulabilir.

Wentian, Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü.

Modül, hem çekirdek modülün yedeği hem de güçlü bir bilimsel deney platformu olarak işlev görecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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