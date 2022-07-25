Video: Çin'in Wentian Laboratuvar Modülü Tianhe Çekirdek Modülü Kombinasyonuyla Kenetlendi Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgilere göre Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian, Tianhe çekirdek modülünün kombinasyonuyla başarılı şekilde kenetlendi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgilere göre Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian, Tianhe çekirdek modülünün kombinasyonuyla başarılı şekilde kenetlendi. Pazar öğleden sonra fırlatılan Wentian modülü, planlanan yörüngeye girip durum ayarlamasını tamamladıktan sonra Pazartesi günü Beijing saatiyle 03: 13'te Tianhe'nin ön kapısıyla kenetlendi. CMSA, tüm sürecin yaklaşık 13 saat sürdüğünü belirtti. CMSA, Çin'in 20 ton seviyesindeki iki uzay aracının ilk kez yörüngede buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdiğini ve uzayda buluşma ve kenetlenme işleminin ilk kez astronotlar uzay istasyonunda yörüngedeyken gerçekleştirildiğini bildirdi. CMSA, daha sonraki aşamada Shenzhou-14 astronotlarının planlandığı şekilde Wentian'a gireceğini belirtti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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