Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi
Xinhua - Güncel
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"COSCO SHIPPING Centaurus" konteyner gemisiyle taşınan burun, gövde ve yatay kuyruk dahil 8 büyük Airbus uçağı parçası Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde başarılı şekilde gemiden indirildi.
"COSCO SHIPPING Centaurus" konteyner gemisiyle taşınan burun, gövde ve yatay kuyruk dahil 8 büyük Airbus uçağı parçası Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde başarılı şekilde gemiden indirildi.
Son yıllarda Tianjin Limanı, tekli gemi boşaltma hacmindeki artış karşısında bağımsız olarak 2 elektrikli döner askı tasarlayıp üreterek birden fazla operasyon hattının aynı anda başlamasına olanak sağladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.
Xinhua / Güncel