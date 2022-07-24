Video: Çin'in Star Piyasası Bilim-teknoloji İnovasyonuna İvme Kazandırıyor

Çin'in STAR piyasası olarak bilinen, Nasdaq tipi bilim-teknoloji inovasyon piyasası, Çin ekonomisinin inovatif dönüşümünü ilerletmeyi sürdürdü.

Cuma günü piyasanın üçüncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Son üç senede, 439 firma STAR piyasasında işlem görmeye başladı ve halka arzlar yoluyla 640 milyar yuandan (yaklaşık 95 milyar ABD doları) fazla para toplandı.

CloudWalk Teknoloji Limited Şirketi, Mayıs ayında STAR piyasasında işlem görmeye başladı ve piyasadaki ilk yapay zeka (AI) şirketi oldu.

ZHU JIAN, CloudWalk Teknoloji Limited Şirketi'nin Başkan Yardımcısı

"STAR piyasasının gelişimi, iş geliştirmemiz için finansman yeteneği ve pazarlama olmak üzere iki açıdan eşsiz değer katıyor ve bu da bize temel teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve bir sonraki aşamada ürünlerin tanıtımı konusunda daha fazla güven veriyor."

Önde gelen entegre devre (IC) tasarım şirketlerinden biri olan Montage Teknoloji Şirketi, üç senedir STAR pazarında işlem görüyor.

YANG CHONGHE, Montage Teknoloji Şirketi Başkanı ve CEO'su

"Sermaye açısından, şirket piyasaya girdikten sonra sermaye piyasasından çok para topladık. Bu para araştırma ve geliştirme, pazarlama ve müşteri desteğinde kullanılabiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shanghai şehrinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel