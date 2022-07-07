Video: Çin'in Sixian İlçesindeki Motosikletli Kuryeler Halkın İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yardım Ediyor Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Sixian ilçesinde Kovid-19'un son yeniden yükselişine yönelik kapalı yönetim uygulanıyor. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Sixian ilçesinde Kovid-19'un son yeniden yükselişine yönelik kapalı yönetim uygulanıyor. Motosikletli yemek dağıtım kuryeleri de bölge halkının günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ediyor. TAN ZHANGMENG, Motosikletli yemek dağıtım kuryesi: "Günde 10 saatten fazla çalışıyorum. Yemek teslimatı işi zor ama aynı zamanda oldukça tatmin edici. Bu özel dönemde, halkın ihtiyaçlarının karşılanması adına harekete geçilmesinde yer almak için gönüllü oldum. Salgının yakın zamanda bitmesini ve her şeyin normale dönmesini umuyorum." Sixian'da salgının son yükselişinde 26 Haziran ila 5 Temmuz yerel saatle 18.00 aralığında toplamda 218 teyitli Kovid-19 vakası ve 847 asemptomatik taşıyıcı tespit edildi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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