Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Üç Aylık Vahşi Dev Panda Yavrusu Görüntülendi - Haberler

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Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Üç Aylık Vahşi Dev Panda Yavrusu Görüntülendi

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Üç Aylık Vahşi Dev Panda Yavrusu Görüntülendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Dev Panda Milli Parkı'nın Tangjiahe bölgesindeki kızılötesi kamera, vahşi bir dev anne panda ile üç aylık yavrusunun görüntülerini kaydetti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Dev Panda Milli Parkı'nın Tangjiahe bölgesindeki kızılötesi kamera, vahşi bir dev anne panda ile üç aylık yavrusunun görüntülerini kaydetti.

Panda yavruları genellikle emeklemeyi üç aylıkken, kendi başlarına yürümeyi ve bambu yemeyi de altı aylıkken öğreniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Sichuan, Milli, Güncel, Haberler

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