Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı - Haberler

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Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı

Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti, 25 Haziran ile 29 Temmuz arasında düzenlenen "yeşil elektrik" kampanyası kapsamında temiz enerji kullanarak, yaklaşık 9,98 milyar kilovat-saat elektrik üretti.

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Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti, 25 Haziran ile 29 Temmuz arasında düzenlenen "yeşil elektrik" kampanyası kapsamında temiz enerji kullanarak, yaklaşık 9,98 milyar kilovat-saat elektrik üretti. Bu da 4,53 milyon tondan fazla ham kömür tasarrufuna veya karbondioksit emisyonunda 8,16 milyon ton azalmaya eşdeğer.

Yüksek bir platoda yer alan ve zengin temiz enerji kaynaklarına sahip olan eyalet, 2017 yılından bu yana her yıl "yeşil elektrik" kampanyası başlatıyor.

Qinghai, ulusal toplamın yüzde 11'ini oluşturan 3,5 milyar kilovat-saati aşan kullanılabilir güneş enerjisi miktarı ile fotovoltaik enerji üretim tesisleri ve rüzgar çiftlikleri kurmak için kullanılabilecek geniş bir araziye sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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