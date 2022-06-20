Video: Çin'in Qaidam Havzası'ndaki Deve Çiftliğinin Geçmişi ve Bugünü Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletindeki Mohe deve çiftliği bir zamanlar Qinghai-Tibet karayolunun inşasına katkı sağlamış. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletindeki Mohe deve çiftliği bir zamanlar Qinghai- Tibet karayolunun inşasına katkı sağlamış. 1950'lerde burada bulunan yaklaşık 7.000 deve bölge genelinde ihtiyaç maddelerinin dağıtımından sorumluydu. Modern taşımacılık ağı sisteminin sürekli iyileşmesi nedeniyle mal ve ihtiyaç maddelerinin taşınması için artık develer kullanılmıyor. ZHANG SHANGYUN Mohe Deve Çiftliği Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı "Çiftlik bir zamanlar kuraklığın pençesindeydi. Nesiller boyunca süren gayretlerle işçiler ulusal orman iyileştirme merkezi içinde bir çiftlik inşa etti. Ana ürünleri deve sütü, deve kürkü, koyun ve yak eti olan çiftlik işlerini son yıllarda artırarak yeniden canlandı." Çiftlik bugün kırsal hayat deneyimi yaşamak isteyen turistler için ideal bir yer haline geldi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Çiftlik Tibet Güncel Haberler

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