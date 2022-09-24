Video: Çin'in Nev'leri Küresel Pazarda Büyüyor, Daha Yeşil Bir Geleceğe Doğru İlerliyor

ZHAO JİNZHENG, Xinhua muhabiri: "Merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhao Jinzheng. Şu anda Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki 2022 Dünya İmalat Konferansı'ndayız. Gördüğünüz gibi, etrafımda Çin'in yeni enerjili araçlarının en yeni modelleri var.

ZHAO JİNZHENG, Xinhua muhabiri:

"Merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhao Jinzheng. Şu anda Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki 2022 Dünya İmalat Konferansı'ndayız. Gördüğünüz gibi, etrafımda Çin'in yeni enerjili araçlarının en yeni modelleri var. Araçların kalitesinin gelişmesiyle birlikte, Çin'in yeni enerjili araçlarının dünya pazarındaki payı da büyüdü. Peki Çin'in yeni enerjili araçları küresel düşük karbonlu dönüşüme nasıl katkı sunuyor? Haydi gidip araba üreticileriyle konuşalım."

ZHANG WEİLİANG, Yeni Enerjili Araç Ürün Direktörü, JAC Uluslararası, Anhui Jianghuai Otomobil Grubu Limited Şirketi:

"JAC, 2019 yılında Avrupa pazarına toplu olarak elektrikli araç ihraç etmeye başladı ve toplamda 1.000'den fazla araç teslim etti. Latin Amerika pazarındaki atılımımız ve elektrikli araçların uluslararası versiyonlarının üretim süreci yerleştirmesiyle 2022'de dünya çapında 5.000'den fazla araç teslim etmeyi bekliyoruz. Avrupa ve Latin Amerika'da 20'den fazla ülkede müşterilerimiz bulunuyor.

JAC Grubu, gelecekte Avrupa pazarını genişletmeye, Orta ve Güney Amerika'daki elektrikli araç pazarının potansiyelinden derinlemesine yararlanmaya ve Körfez Ülkeleri, Afrika ile Güneydoğu Asya'daki pazarları geliştirmeye devam edecek."

ZHAO JİNZHENG, Xinhua muhabiri:

"Gelin ve kameramızı JAC Grubu'nun en çok ihracat yaptığı ülkelerden biri olan Meksika'ya kadar takip edin ve Meksikalıların Çin malı yeni enerjili araçlarla ilgili neler söylediklerini dinleyin."

İSRAEL AGUİLAR, Meksika'dan bir JAC aracı sahibi:

"Bir JAC E10X aracı sahibiyim. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir deneyim. Hayatım boyunca yanmalı motora sahip araçlar kullandım. Şimdi elektrikli bir arabaya geçmek gerçekten inanılmaz oldu. Bu dönemde teknoloji gerçekten çok önemli, özellikle de kent içinde kullanılacak araçlar konusunda ve benim için Çin'den gelen bu teknolojileri kullanmak gerçekten inanılmaz oldu."

SARA SİLVA, Meksika'dan bir JAC aracı sahibi:

"Çin teknolojisine sahip bu araçlar, aslında sadece manzarayı değiştirmiyor; aynı zamanda kapıları da açıyor ve insanların pek çok faydası olan tamamen elektrikli araçları kullanmaya yönelik fikirlerini de değiştiriyorlar. Meksikalıların sadece benzin masraflarından tasarruf etmesini sağlamıyorlar, aynı zamanda genel giderlerine de katkıda bulunuyorlar."

MARGARİTA BERİSTAİN, Meksiko'daki JAC otomobil mağazası genel operasyon müdürü:

"Şanslıyız ki, Ocak'tan bu yana satışlarda bir artış oldu ve satışlar yaklaşık yüzde 142,4 yükseldi. Bunun 2022'nin sonuna doğru ve 2023'ün tamamında artmaya devam etmesini bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anhui'den bildiriyor.