Video: Çin'in Lanzhou Şehrindeki Köprü, 5g ve Bds Gibi Son Teknolojilerle Korunuyor - Haberler

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Video: Çin'in Lanzhou Şehrindeki Köprü, 5g ve Bds Gibi Son Teknolojilerle Korunuyor

Video: Çin'in Lanzhou Şehrindeki Köprü, 5g ve Bds Gibi Son Teknolojilerle Korunuyor

Çin'in Lanzhou kentindeki bir köprünün durumu, güvenliğini sağlamak amacıyla 5G ağı ve BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) gibi gelişmiş teknolojiler kullanılarak izleniyor.

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Çin'in Lanzhou kentindeki bir köprünün durumu, güvenliğini sağlamak amacıyla 5G ağı ve BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) gibi gelişmiş teknolojiler kullanılarak izleniyor.

1979 yılında Sarı Nehir üzerinde inşa edilen önemli bir köprü olan Chengguan Sarı Nehir Köprüsü, yüksek teknoloji sayesinde akıllı bir köprüye dönüştü.

MA MİNGNİNG, China Mobile Lanzhou Şubesi Yetkilisi:

"Akıllı köprü projesinde, bir dizi AR model algoritması oluşturmak için 5G teknolojisi, BDS ve alçak irtifa hassas konumlandırma sistemi kullanılıyor. 5G kameralar, 5G sensörler ve RTK (gerçek zamanlı kinematik) el tipi denetim ekipmanı ile hiçbir kör nokta olmadan 24 saat köprüyü izliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Lanzhou şehrinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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