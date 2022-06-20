Video: Çin'in Kuzeyindeki Tianjin Limanından Şili'nin Lirquen Limanına Yeni Ro-ro Gemisi Güzergahı Açıldı - Haberler

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Video: Çin'in Kuzeyindeki Tianjin Limanından Şili'nin Lirquen Limanına Yeni Ro-ro Gemisi Güzergahı Açıldı

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Kuzeyindeki Tianjin Limanından Şili'nin Lirquen Limanına Yeni Ro-ro Gemisi Güzergahı Açıldı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Şili'deki Lirquen limanına gitmek üzere Cumartesi yola çıkan, Çinli Chang'an marka 660 aracı taşıyan "Viking Denizi" adlı gemi ile iki kıta arasında yeni bir ro-ro güzergahı açılmış oldu.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Şili'deki Lirquen limanına gitmek üzere Cumartesi yola çıkan, Çinli Chang'an marka 660 aracı taşıyan "Viking Denizi" adlı gemi ile iki kıta arasında yeni bir ro-ro güzergahı açılmış oldu.

Güney Amerika'ya yeni ro-ro güzergahının açılması, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki otomobil şirketlerinin ihracatını etkili şekilde artırırken, otomobil firmalarına daha fazla seçenek sunacak.

Tianjin Limanı, bölgede Güney Amerika ve Ortadoğu'ya otomobil ihraç etmede önemli bir liman görevi görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Şili Güncel Haberler

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