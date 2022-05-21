Video: Çin'in Kuzeyindeki Ergun Sulak Alanı 10 Milyondan Fazla Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapıyor - Haberler

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, çok sayıda göçmen kuş Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulunbuir kentindeki Ergun Sulak Alanı'na geldi.

Sulak alanda aralarında kuğular, yaban ördekleri, gri turnalar ve Çin ördeklerinin de bulunduğu 100'den fazla tür göçmen kuş görüldü.

Doğu Asya-Avustralya Asya göç rotası üzerindeki bir durak olan Ergun Sulak Alanı, dünyanın nesli tehlike altındaki yaban kuşları için en önemli üreme alanlarından biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ergun'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel