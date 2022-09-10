Video: Çin'in Kuzeyinde Kendilerini Kırsal Eğitime Adamış Çinli Çift

Yang Jinlu ve Zhang Haiyan, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin uzak bir köyündeki ilkokulda öğretmenlik yapan bir çift.Öğretmenlik yaptıkları Lijiayu İlkokulu, Çin Seddi'nin eteklerinde inşa edilmiş.

Yang Jinlu ve Zhang Haiyan, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin uzak bir köyündeki ilkokulda öğretmenlik yapan bir çift.

Öğretmenlik yaptıkları Lijiayu İlkokulu, Çin Seddi'nin eteklerinde inşa edilmiş.

Birçok öğretmen yıllar içinde zor koşullar nedeniyle gelip gittiler. Ama Yang ve Zhang kalmayı seçti.

Sabah 06.00 oldu mu çiftin işleri başlıyor.

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Yeni öğretmen yemek pişirmeyi bilmediğinden her sabah yemekleri ben yaparım ve sonra birlikte yeriz."

Sabah 07.00'de öğretmenler birlikte kahvaltı eder.

YANG JİNLU, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Bu okula 2006 yılında geldiğimde 26 yaşındaydım ve buradaki en genç öğretmendim. Buradaki koşullar zordu. Bazı öğretmenler geldikten hemen sonra gittiler. Bazıları ise bir ay kadar çalıştıktan sonra gitti.

Evimiz okuldan 20 kilometre uzakta. Okulda halledilmesi gereken bazı işler var. Bu nedenle pazartesiden cumaya kadar kampüste yaşıyoruz. Pazartesi günleri okula biraz pirinç ve sebze getiriyoruz, hafta sonları ise eve gidiyoruz."

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Rahat. Lütfen dikkat.

Hadi top ile ısınalım.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi."

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Üniversitede beden eğitimi okudum. İlk işim kentteki bir ortaokulda beden eğitimi dersleri vermekti. Daha sonra, kocamla birlikte olmak için burada çalışmak için başvurdum. Tereddüt etmedim çünkü yine de gelirdim. Bu okulun daha fazla öğretmene ihtiyacı vardı."

Okul 2015 yılında yeniden inşa edildi.

Günümüzde okul, geniş sınıflar ve büyük bir oyun alanı ile donatılmış durumda.

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Çocuklar daha çok küçük, bazen söylediklerimi anlayamıyorlar. Birkaç kez tekrarlamam gerekiyor. 15 yıl oldu. Bu masum ve sevimli çocuklarla bir arada olmak ruh halimizin daha iyi olmasını sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyorlar.