Video: Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler İlkbahar Faaliyetleriyle Meşgul - Haberler

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Video: Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler İlkbahar Faaliyetleriyle Meşgul

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler İlkbahar Faaliyetleriyle Meşgul

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti'nin Qiqihaer Şehri'ndeki çiftçiler, tarlada ilkbahar ekim faaliyetleri yürütüyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti'nin Qiqihaer Şehri'ndeki çiftçiler, tarlada ilkbahar ekim faaliyetleri yürütüyor.

Süreci daha verimli hale getirmek için Beidou Navigasyon Uydu Sistemi ile donatılmış yüksek hızlı fide dikim makineleri kullanılıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Navigasyon, İlkbahar, Ekim, Güncel, Haberler

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