Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Pirinç-balık Ekosistem Parkında Bereketli Bir Hasat Yaşandı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Helan ilçesindeki Pirinç-Balık Kırsal Ekosistem Gezi Parkı, 170 hektardan fazla alanda ekili pirinç olgunlaştığı için hasat sezonuna girdi.

Park, balık ve pirincin ekolojik olarak yetiştirilmesini, pirincin derin işlenmesini ve eğlence turizmini bütünleştiriyor. Pirinç tarlasından resimler ve diğer manzaralar, yoğun sezonda birçok turisti kendine çekerek yerel turizmi canlandırıyor.

Buradaki çeltik tarlaları ayrıca balık, yengeç, kenevir ördekleri ve diğer hayvanlar için çiftlik görevi görüyor ve ekolojik tarımın gelişmesini kolaylaştırıyor.

Park ayrıca çiftçiler için istihdam sağlıyor ve her hane yaklaşık 70.000 ila 80.000 yuan (9.800 ila 11.240 ABD doları) yıllık gelir elde edebiliyor.

CHEN RU, Ningxia Pirinç-Balık Kırsal Ekosistem Gezi Parkı personeli:

"Bu yıl hektar başına yaklaşık 11.271 kilogram ürünle yaklaşık 173 hektar pirinç yetiştirdik. Bu yıl bizim için yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Pirinç burada işlendi. İyi bir hasatımız oldu, bereketli bir yıl geçirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor.