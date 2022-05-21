Video: Çin'in Kitap Ciltleme Sanatı Canlılığını Koruyor - Haberler

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Video: Çin'in Kitap Ciltleme Sanatı Canlılığını Koruyor

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Kitap Ciltleme Sanatı Canlılığını Koruyor

Çin'in binlerce yıllık tarihi boyunca kitap ciltleme sanatı sürekli gelişti ve canlılığını korudu.

Çin'in binlerce yıllık tarihi boyunca kitap ciltleme sanatı sürekli gelişti ve canlılığını korudu.

YU PİNG, Jilin Üniversitesi Kütüphanesi Küratörü:

"Eski kitaplar tarihin kültürel taşıyıcılarıdır, antik kitap ciltleme sanatıysa, insani çağrışımları olan kültürel etkinliklerden biridir. Bu, hem sanatla teknolojinin bir sentezi hem de sanatsal biçimle sanatsal ruhun birleşimi. Tarih boyunca Çin'de eski kitapların ciltlenmesi; karakterlerin, yazı malzemelerinin, baskı yöntemlerinin ve diğer faktörlerin gelişimiyle birlikte gelişip olgunlaştı. Bunun sonucunda farklı dönemlerde farklı özelliklerin ön plana çıktığı bir ciltleme sanatı ortaya çıktı."

Çin'in kitap ciltleme sanatı; parşömen ciltleme, körüklü ciltleme, burgaç ciltleme, ipli ciltleme ve diğer birçok türü içeriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kitap, Güncel, Haberler

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