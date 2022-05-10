Video: Çin'in Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonuyla Kenetlendi
Xinhua - Güncel
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, gelecekte gerçekleştirilecek Shenzhou-14 mürettebatlı görevi için malzeme taşıyan Tianzhou-4'ün Salı günü uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe ve Tianzhou-3 kargo aracı kombinasyonuna başarılı şekilde kenetlendiğini bildirdi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, gelecekte gerçekleştirilecek Shenzhou-14 mürettebatlı görevi için malzeme taşıyan Tianzhou-4'ün Salı günü uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe ve Tianzhou-3 kargo aracı kombinasyonuna başarılı şekilde kenetlendiğini bildirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
Xinhua / Güncel