Video: Çin'in Kargo Uzay Aracı Tianzhou-4 Uzaya Hangi Yemekleri Ulaştıracak?

Çin'in Salı günü uzaya fırlatılan kargo uzay aracı Tianzhou-4, aralarında Çinli astronotlar için yiyeceklerin de bulunduğu, inşaatı devam eden uzay istasyonuna yönelik malzemeleri teslim ediyor.

Teslimatlar arasında, Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Hebi şehrinde bulunan Yongda Gıda tarafından geliştirilen Bazhen tavuğu, çam fıstıklı mısır, patatesli sığır rostosu gibi 50'ye yakın çeşit yiyecek yer alıyor.

XU QİNGFEN, Yongda Gıda Ar-Ge Merkezi Müdürü:

"Hammadde temininden üretime, işlemeden nihai ürünlere kadar gıda güvenliğini sağlamaya yönelik etkin bir kalite yönetim sistemimiz var. Gıdaları tasarlarken besin değerlerini dikkate alıyoruz. Nihai ürünler üçüncü bir tarafça test ediliyor ve sonuçlar, gıdalarımızın besleyiciliğine dair verilerinin hesaplanmasında kullanılacak."

Yongda Gıda, Çin Astronot Eğitim Merkezi'yle işbirliği yapıyor ve şirketin geliştirdiği 100'den fazla ürün astronotların yemek tarifi kitabında yer alıyor.

Yongda Gıda, Shenzhou-8'den Shenzhou-13'e kadar olan uzay araçlarına uzay gıdası tedarik etmişti. Bu, şirketin uzay yemeğini yedinci kez uzaya gönderişi oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel