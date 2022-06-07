Video: Çin'in İnsanlı Uzay Programına Kısa Bir Bakış - Haberler

Çin'in insanlı uzay programı 1992'de üç adımlı bir stratejiyle başladı.

İlk adım, astronotları uzaya göndermek ve onları güvenli bir şekilde geri getirmekti.

Ekim 2003'te Çin, ilk insanlı uzay aracı Shenzhou-5'i başarıyla fırlattı.

Shenzhou-5 görevi Çin'i, Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra uzaya insan gönderen üçüncü ülke yaptı.

İki yıl sonra Çin, Shenzhou-6 ile uzaya iki astronot gönderdi.

Astronotlar uzay aracında bilimsel ve tıbbi deneyler yaptılar.

İkinci adım, aralarında araç dışı faaliyet ve yörüngede kenetlenmenin bulunduğu gelişmiş uzay uçuşu teknikleri ve teknolojileri geliştirmekti.

Eylül 2008'de Shenzhou-7'nin fırlatılmasının ardından astronot Zhai Zhigang Çin adına 19 dakika 35 saniyelik ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Böylece Çin, Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından uzayda araç dışı faaliyetler yapan üçüncü ülke oldu.

ZHAİ ZHİGANG, Çin'in uzay yürüyüşü yapan ilk astronotu:

Ben uzay aracından çıkmış durumdayım. İyi hissediyorum.

Eylül 2011'de Çin, ilk deneysel uzay laboratuvarı Tiangong-1'i fırlattı.

Beş yıl sonra Çin, ülkenin ilk uzay laboratuvarı olarak kabul edilen Tiangong-1'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Tiangong-2'yi fırlattı.

2017 yılına kadar Çin'in insanlı uzay programının ikinci adımı tamamlanmıştı.

Nisan 2017'de Çin'in ilk kargo uzay aracı Tianzhou-1, yörüngedeki Tiangong-2 ile otomatik kenetlenmeyi başarıyla gerçekleştirdi ve ardından yörüngede ilk yakıt ikmalini gerçekleştirdi.

Çin'in insanlı uzay programının üçüncü adımı, daimi bir insanlı uzay istasyonu kurmak ve işletmek.

Çin'in uzay istasyonu, çekirdek modül Tianhe ve laboratuvar modülleri Wentian ve Mengtian'dan oluşan üç modüllü bir temel yapıya sahip bulunuyor.

Nisan 2021'de Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü başarıyla uzaya gönderdi.

İki ay sonra, yörüngede üç ay kalacak üç astronotu taşıyan Shenzhou-12 fırlatıldı.

NİE HAİSHENG, Çinli astronot:

"Mürettebatımız uzaydaki evimize, Tianhe çekirdek modülüne girdi."

Eylül 2021'de Shenzhou-12 mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü.

Bir ay sonra Shenzhou-13 uzay aracı fırlatıldı. Üç astronot, yeni bir rekor kırarak yarım yıl boyunca yörüngede kalacaktı.

Mayıs 2022'de, Çin'in uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere kargo uzay aracı Tianzhou-4 fırlatıldı.

Pazar günü Çin, mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14'ü fırlattı ve altı aylık bir görev için uzay istasyonu kombinasyonuna üç astronot gönderdi.

Üçlü, Tiangong uzay istasyonunun montajını ve inşasını tamamlamak için yer ekibiyle işbirliği yapacak ve onu tek modüllü bir yapıdan üç modüllü bir ulusal uzay laboratuvarına dönüştürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel