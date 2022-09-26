Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı Güncel Haberler Çin'in petrol devi CNOOC'nin Tianjin şubesinin Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin karadaki inşaatı tamamlandı ve proje Cuma günü uygunluk onayı aldı. Çin'in petrol devi CNOOC'nin Tianjin şubesinin Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin karadaki inşaatı tamamlandı ve proje Cuma günü uygunluk onayı aldı. Bu, Çin'in ilk açık deniz petrol ve gaz ekipmanı "akıllı imalat" projesi. 12.000 ton ağırlığa sahip sekiz ayaklı kuyu başı platformunda 100 kişiye kadar kapasitesi olan çalışma ve yaşam alanları bulunuyor. Proje, Bohai Petrol Sahası'nın bu yıl rezervleri ve üretimi artırabilmesi için kritik önem taşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin şehrinden bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.