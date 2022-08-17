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Video: Çin'in Harbin Kentinde Cürçen Halkından Kalma Eski Eserler Gün Yüzüne Çıkarıldı

Video: Çin'in Harbin Kentinde Cürçen Halkından Kalma Eski Eserler Gün Yüzüne Çıkarıldı

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Çin'in Harbin kentinde Cürçen halkına ait olduğuna ve bin yıldan uzun zaman öncesinden kaldığına inanılan bir eski eser alanı gün yüzüne çıkarıldı.

Çin'in Harbin kentinde Cürçen halkına ait olduğuna ve bin yıldan uzun zaman öncesinden kaldığına inanılan bir eski eser alanı gün yüzüne çıkarıldı.

Eski eserler, Harbin'in Fangzheng ilçesinde keşfedildi.

Kalıntıların Tang Hanedanlığı (618-907) ve Liao Hanedanlığı (907-1125) dönemlerinden olduğuna inanılıyor.

Heilongjiang Eyaleti Kültürel Eserler ve Arkeoloji Enstitüsü bu yıl Temmuz ayında alanda bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiş ve iki barınma alanı, 26 kuyu, iki hendek ve diğer nesnelerin yanı sıra 200'den fazla çömlek, demir ve taş araç da bulmuştu.

Arkeologlar, bu keşfin Cürçen halkının tarihi, kültürü, üretimi ve hayatı konusundaki derinlemesine araştırmalara katkı sunacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fangzheng'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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