Video: Çin'in Güneybatısında Patlama Yapan Acı Biber Sektörü, 'Baharat Ekonomisinin' Gelişmesine Katkıda Bulunuyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde acı biberler ve bağlantılı derin işleme ürünleri Zunyi'nin Xinpu Yeni Bölgesi'nde kendine özgü bir sektör yarattı.

Yerel bir biber komisyoncusu olan Chen Taiqing, endüstrinin hızla büyümesine tanıklık etti.

CHEN TAIQING, Zunyi'de acı biber kooperatifi direktörü

"Acı biber ne kadar?"

Acı biber satıcısı

"Yarım kilosu 15 yuan (yaklaşık 2,1 ABD doları)."

CHEN TAIQING, Zunyi'de acı biber kooperatifi direktörü

"Bana indirim yapar mısın?"

Acı biber satıcısı

"Kesinlikle hayır."

CHEN TAIQING, Zunyi'de acı biber kooperatifi direktörü

"Yarım kilosunu 14,5 yuandan alırım."

Acı biber satıcısı

"Hayır, fiyat kıramam. Alış fiyatı çok yüksek efendim."

CHEN TAIQING, Zunyl'de acı biber kooperatifi direktörü

"Her yıl Ağustos'tan Ekim ayına kadar bizim için en yoğun zaman. Bu dönemde pazarda büyük miktarda taze acı biber mevcut ve bizler acı biber satın almak, kurutmak ve satmakla çok meşgulüz. 1990'lardan bu yana, neredeyse 30 yıldır bu sektörde çalışıyorum.

Biber pazarı neredeyse biz oradayız. Xiazi kasabasındaki biber pazarı pek çok kez yer değiştirdi, açık hava ticaret pazarından şimdiki "Çin'in Acı Biber Kenti" adı verilen ticaret merkezine dönüştü. Artık o eski sokak satıcıları değiliz.

Her yıl 100 tondan fazla kuru acı biber ticareti yapıyorum. Bu biberler başta Guiyang, Chongqing, Chengdu ve diğer yerler olmak üzere ülkenin dört bir yanına satılıyor.

Son yıllarda acı biber sektörü yerel hükümetlerin desteğinden büyük ölçüde faydalandı. Hükümet, kooperatiflerin altı adet kurutma hattı kurulmalarına yardımcı olmak için milyonlarca yuan teşvik verdi. Ayrıca her yıl düzenlenen "Acı biber Fuarı" da bize yeni iş fırsatları sunacak.

Xiazi kasabasında yerel acı biber sektörünün büyümesine tanıklık ettim. Bugünlerde Çin'in Acı Biber Kenti'nde biberin yıllık ticaret hacmi 200.000 tonu aşıyor ve işlem hacmi 4 milyar yuana (582,6 milyon ABD doları) ulaştı. Burada benim gibi binlerce acı biber komisyoncusu var ve biberlerimizi yurtiçi ve yurtdışında satmaktan gurur duyuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor.