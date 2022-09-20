Video: Çin'in Guizhou Eyaletinde 1,9 Metre Boyundaki Dev Hibrit Pirincin Hasat Zamanı Geldi

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Rongjiang ilçesine bağlı Sanzhou köyünde yetiştirilen dev hibrit pirinç türünün hasat zamanı geldi.

Boyu 1,9 metreye ulaşabilen dev hibrit pirinç türü, Mayıs ayında 4 mu (0,27 hektar) alana sahip pilot çeltik tarlalarına ekildi.

Bu dev hibrit pirinç türünün bağımsız fikri mülkiyet haklarının tümü Çin'e ait. Dev hibrit pirincin boyu, 1,8 ile 2,2 metre arasında değişiyor. Boyu, normal pirincin iki katına ulaşıyor.

Dev hibrit pirincin büyük başakları ve daha fazla tanesi var. Veriminin tek sezonda mu (0,0667 hektar) başına 1.200 kilograma ulaşması bekleniyor.

Kuraklık, deniz suyu ve tuzluluğa karşı yüksek dirence sahip dev hibrit pirinç, kurbağa gibi hayvanlar için yeterli gölge ve yaşam alanı da sağlayarak pirinç tarlalarının ekolojik olarak işlenmesine katkıda bulunuyor ve böylelikle tarım arazisinin verimini büyük ölçüde artırabiliyor.

SHİ XİCHANG, Yerel çiftçi:

"Ekimini yaptığımız dev hibrit pirincin verimi son derece yüksek ve olgunlaşma süresi kısa. Sonraki dönemlerde bu dev pirinç türünün bölgede ekimini teşvik etmeyi planlıyoruz. Ortalama olarak bir pirinç bitkisinde 60'tan fazla kök filizi var ve her bir başakta yaklaşık 460 pirinç tanesi bulunuyor ve verimliliği mu (0,0667 hektar) başına 800 kilogramı aşıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.