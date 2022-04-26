Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Bulut Denizinde Rüya Gibi Bir Gün Doğumu - Haberler

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Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Bulut Denizinde Rüya Gibi Bir Gün Doğumu

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Bulut Denizinde Rüya Gibi Bir Gün Doğumu

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Longnan kentinin Kangxian ilçesinde yağan bahar yağmurunun ardından dağların arasında bir bulut denizi oluştu.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Longnan kentinin Kangxian ilçesinde yağan bahar yağmurunun ardından dağların arasında bir bulut denizi oluştu.

Sabahın erken saatlerinde doğan güneş ve bulutları yaran parlak ışıkları, bu muhteşem manzaraya renk kattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Longnan'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Haberler

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