Video: Çin'in Doğusundan Gelen Çay Ürünleri Afrika'da Popülerlik Kazanıyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinde bulunan Huangshan, çayı ile meşhur.

Çin'in en büyük çay yetiştirme alanlarından biri olan Huangshan'ın çay ürünleri sadece ülke genelinde çay meraklılarına hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapındaki çay severlerin damak tadına da hitap ediyor.

DU YU, Xinhua muhabiri:

"Bu fabrikada her sene 20.000 ton çay üretiliyor. Burada bir depodayım. Paketin motifinde gördüğünüz üzere, bunların hepsi ihracata yönelik. Pek çok Afrika ülkesine dağıtılacak."

FANG GUANMİNG, Wei Wei çay şirketinin dış ticaret departmanı müdürü:

"Biz Anhui'deki en büyük çay ihracatçılarından biri olarak 1998'de çay ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Şu anda Gana ve Togo gibi 20'den fazla Afrika ülkesine senede yaklaşık 20.000 ton çay ihraç ediyoruz."

Çin, "2021 Çin Çay İthalat ve İhracat İstatistiksel Analiz Raporu"na göre geçen sene Kuşak ve Yol ülkelerine 108.500 ton çay yaprağı ihraç etti.

Raporda Gana'nın Anhui'nin çay ürünlerinin ana ithalatçılarından biri olduğu da ifade ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Huangshan'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel