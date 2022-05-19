Video: Çin'in Doğusundaki Eski Kömür Üretim Üssü Yeşil Dönüşümü Benimsedi - Haberler

Çin'in doğusundaki Pizhou kentindeki kömür madenleri, Çin'in karbon nötrlüğe ulaşma çabaları kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerine dönüştürülüyor.

Geçmişte kömür çıkarıldığı için çoraklaşan tepeler ise yeşile dönüyor.

CHEN CHUNYU, Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Pizhou Elektrik Şirket Ltd. Şti. görevlisi

"Burada rüzgar ve güneş enerjisi gelişmiş teçhizat ile temiz ve yeşil elektriğe dönüştürülüyor. Ulusal şebekeye her yıl 160 milyon kilovat-saat elektrik aktarabiliyor."

Rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinin, her yıl 28.900 ton standart kömürden tasarruf edilmesine ve karbondioksit emisyonlarının 72.000 ton azaltımasına yardımcı olması bekleniyor.

Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmayı ve 2060 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel