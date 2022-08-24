Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Makaklar Yazın Tadını Çıkarıyor Güncel Haberler Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki Guanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, bol bitkileri ve rahat iklimi ile makaklar için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor. Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki Guanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, bol bitkileri ve rahat iklimi ile makaklar için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor. İdare personeli tarafından makaklara mısır, tahıl ve çeşitli meyveler gibi yiyecekler dağıtılıyor. Doğa koruma alanı 11.500 hektarlık dağlık alanı kapsıyor ve 11 sürü halinde yaşayan binden fazla yabani makaka ev sahipliği yapıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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