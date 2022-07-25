Video: Çin'in C919 Jetleri Tüm Uçuş Testlerini Tamamladı Çin'in altı C919 uçağının tamamı uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Çin'in altı C919 uçağının tamamı uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Çin'in kendi geliştirdiği ilk ana hat yolcu uçağı olan C919, 158-174 koltuk ve 4.075-5.555 km menzile sahip. Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen uçak, ilk uçuşunu 2017'de yapmıştı. COMAC şu ana dek C919 uçakları için dünya genelinde 28 müşteriden toplam 815 sipariş aldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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