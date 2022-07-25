Video: Çin'in C919 Jetleri Tüm Uçuş Testlerini Tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Çin'in C919 Jetleri Tüm Uçuş Testlerini Tamamladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Video: Çin'in C919 Jetleri Tüm Uçuş Testlerini Tamamladı

Çin'in altı C919 uçağının tamamı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Çin'in altı C919 uçağının tamamı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Çin'in kendi geliştirdiği ilk ana hat yolcu uçağı olan C919, 158-174 koltuk ve 4.075-5.555 km menzile sahip.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen uçak, ilk uçuşunu 2017'de yapmıştı.

COMAC şu ana dek C919 uçakları için dünya genelinde 28 müşteriden toplam 815 sipariş aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title