Video: Çin'in 131. Kanton Fuarı Yeni Rekorlar Kırdı

Çin'in gelenekselleşmiş ticaret fuarı olan Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 131. etkinliği Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde, kırdığı birçok yeni rekorla birlikte sona erdi.

Kanton Fuarı olarak da bilinen 10 günlük etkinlikte rekor düzeyde katılımcı yer aldı. Yerli ve yabancı 25.000'den fazla katılımcı, 2,9 milyonun üzerinde ürünü çevrimiçi şekilde sergiledi.

Sergilenen ürünlerin yüzde 30'dan fazlası ilk kez insanların karşısına çıkarken, 480.000'in üzerinde ürün de yeşil ve düşük karbon segmentindeydi.

Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla karşı karşıya olan Çin, ekonomik büyümeyi ve salgın kontrolünü dengelemek adına her türlü çabayı gösteriyor.

Çin'in dış ticaretinin toplam ithalat ve ihracat hacmi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 1,48 trilyon ABD dolarına yaklaştı.

Çin'in fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımları da aynı dönemde geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 25,6'lık artış gösterdi ve 58,4 milyar ABD dolarına yaklaştı.

Güney Çin Amerikan Ticaret Odası Başkanı, yabancı şirketlerin Çin'e güvendiğini söyledi.

HARLEY SEYEDIN, Güney Çin Amerikan Ticaret Odası Başkanı:

"Çin, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı. Bu sebeple buradaki şirketlerimiz genişleme ve büyümeye gerçekten istekli. Çin pazarına ve Çinli tüketicilere hizmet vermeye devam etmek için Ar-Ge'ye yatırım yapmalıyız ve şirketlerimiz de araştırma ile geliştirmeye her zamankinden çok yatırım yapıyorlar. Bu, neredeyse her gün yeni fırsatlar yaratan bir pazar. Bu, Çin'de yatırım yapmayı daha cazip kılmaya devam eden bir pazar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel