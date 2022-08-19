Video: Çin'in 100 Milyon Tonluk Petrol Sahası, Tianjin'de 14 Üniteyi Tamamladı Güncel Haberler Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Tianjin Akıllı Üretim Üssü'nde Kenli 6-1 petrol sahası, Salı günü 14 ünitesini tamamladı. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Tianjin Akıllı Üretim Üssü'nde Kenli 6-1 petrol sahası, Salı günü 14 ünitesini tamamladı. Bohai Petrol Sahası'nda yapım halindeki en büyük ham petrol üretim artışı projesi olan Kenli 6-1 petrol sahası, Bohai Denizi'ndeki Laizhou Körfezi'nin kuzey bölümünde arama çalışmaları sonucunda keşfedilen 100 milyon tonluk ilk büyük ölçekli petrol sahası olarak biliniyor. Petrol sahasının, 2022'de günde yaklaşık 4.000 varille üretiminin en üst noktasına ulaşması bekleniyor. Ana şirket olan Beijing merkezli CNOOC, ülkenin en büyük açık deniz ham petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hamster Coin Güncel Haberler

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