Video: Çin ile Ruanda Tıpta İşbirliğini 5 Yıl Daha Uzattı

Ruanda Sağlık Bakanlığı ile Çin'in Ruanda Büyükelçiliği Çarşamba günü Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Çinli sağlık personelinin Ruanda'da beş yıl daha görevlendirilmesini sağlayan Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Ruanda Sağlık Bakanlığı ile Çin'in Ruanda Büyükelçiliği Çarşamba günü Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Çinli sağlık personelinin Ruanda'da beş yıl daha görevlendirilmesini sağlayan Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Ruanda Sağlık Bakanı Daniel Ngamije, Çinli doktorların ülkedeki çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi.

DANİEL NGAMİJE, Ruanda Sağlık Bakanı

"Uzman açığımız bulunan bazı alanlardan doktorların gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle bu ortaklığa büyük değer veriyoruz. Ruanda ile Çin Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında 40 yıllık tıp alanında işbirliğinin ardından, sanırım bugün bu anlaşmayı tekrar 5 yıl daha uzatıyoruz çünkü bu doktorların ülkeye bugüne kadar sağladığı hizmetleri takdir ediyoruz."

Bakana göre, doktorlar Kigali'deki Masaka Hastanesi ve Ruanda'nın doğusundaki Kibungo Hastanesi'nde çalışacaklar.

Çin'in Ruanda Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Müsteşarı Wang Jiaxin, programın iki halkın karşılıklı anlayışı için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

WANG JİAXİN, Çin'in Ruanda Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Müsteşarı

"Ruanda halkı bu programdan yararlanıyor. Bu program aynı zamanda iki halkın anlaşması için çok sağlam bir temel oluşturdu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kigali'den bildiriyor.