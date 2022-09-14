Video: Çin ile Kazakistan Kuşak ve Yol İnisiyatifi Kapsamında İşbirliğini Artırıyor

YUAN XİNFANG, Xinhua muhabiri: "Şu anda Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dayım. Çin'in komşularından biri olan Kazakistan, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyelerinden biri. Kazakistan aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ilk üyelerinden bir tanesi.

YUAN XİNFANG, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dayım. Çin'in komşularından biri olan Kazakistan, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyelerinden biri. Kazakistan aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ilk üyelerinden bir tanesi. Aslında burası, 2013 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın ilk olarak ortaya çıktığı ülke. Geçen dokuz yılda Çin ile Kazakistan arasındaki işbirliği verimli sonuçlar verdi ve her iki ülkenin halklarına fayda sağladı."

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden esinlenen Çinli bir tahıl ve yağ şirketi, 2015 yılında "sözleşmeli tarım" yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Kazakistan'da bir fabrika kurdu.

Şimdi şirket, 300.000 tona ulaşan tahıl ile yağ işleme ve depolama kapasitesi ile Kazakistan'daki çiftçilerle tarımsal sipariş sözleşmeleri imzaladı.

Çinli bir şirket, Kazakistan'ın güneyindeki Türkistan kentinde deve sütü tozu üreten bir şirket kurdu. Orta Asya'da türünün en büyüğü olan fabrika, Çin'e 300.000'den fazla kutu deve sütü tozu ihraç etti.

ZHAZİRA OZATKYZY, Kazakistan Golden Camel Grubu Ltd. Şti. Genel Müdürü:

"Deve sütü tozu fabrikası, çok sayıda deve bulunmasından dolayı Türkistan'da yer alıyor. Deve antik İpek Yolu'nun simgesidir ve hem Çin hem de Kazakistan halkı onlara çok düşkündür. Üretim tekniğimiz ileri düzeyde, hammaddelerimiz organik ve çevre dostudur. Çin-Avrupa yük trenlerinin desteğiyle ürünler Çin ve Avrupa ülkelerine taşınıyor. Yerel hayvan yetiştiricileri mali açıdan bundan yararlanıyor. Fabrika, Çin-Kazakistan endüstriyel kapasite işbirliğinin kilit projelerinden biri ve iki ülkenin süt ürünleri sektöründeki işbirliğinin bir meyvesi."

Kazakistan'ın batısındaki Atyrau bölgesinde ülkenin en büyük petrokimya entegre tesisi bir Çinli firma tarafından tüm hızıyla inşa ediliyor.

Tesis tamamlandığında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Kazakistan'ın önerdiği "Nurlu Yol" ekonomi politikasının uyumlu hale getirilmesi için bir pilot proje olacak.

DAMİR ASHİMOV, Kazakistan Petrokimya Sanayi A.Ş. Limited Ortaklığı Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı:

"Firmamızın ürünleri her şeyden önce yurtiçi ihtiyaçları karşılamaya yönelik olup, Türkiye, Çin ve Avrupa ülkeleri gibi ülkelere de ihracat yapmayı umuyoruz."

İkili mali işbirliğinin bir sonucu olarak, Çin İnşaat Bankası Astana Şubesi, Çin yuanının sınır ötesi anlaşmasını desteklemek için Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde bir Renminbi takas bankası olarak belirlendi.

Bilim işbirliğinde ise Çinli biyoteknoloji girişimi Microread Genetics şirketi ile Nazarbayev Üniversitesi Orta Asya'daki ilk genetik laboratuvarını ortaklaşa kurdu.

Kazakistan'da, aralarında Orta Asya'nın en büyüğü olan Zhanatas rüzgar santrali ve Turgusun hidroelektrik santrali de dahil olmak üzere Çinli şirketler tarafından inşa edilen yenilenebilir enerji projeleri devreye alındı.

Bu yıl, Çin ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü.

Otuz yıl boyunca, ikili ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 70 kat artarak 25,25 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin ve Kazakistan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında, iki ülke halklarına somut faydalar sağlayan ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunan çeşitli alanlarda daha yakın işbirliği öngörüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nur-Sultan'dan bildiriyor.